聖飢魔II・デーモン閣下が、日本クラウン内のレーベル・PANAMの設立55周年を記念したカバー企画「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」の第7弾として、フォークソング「22才の別れ」のリメイクカバーを本日リリースした。また、同曲のMVとメイキングムービーもPANAMのYouTubeチャンネルに公開された。https://youtu.be/AwhrbXBLYvYhttps://youtu.be/4oYiX3Tygawメイキングには、同企画のプロデューサーでありギターの名手でもある佐橋