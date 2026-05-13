60歳以上の美術愛好家が手がけた作品を集めた「豊の国ねんりんピック美術展」が、大分市の県立美術館で開催されています。 【写真を見る】60歳以上の美術愛好家が手がけた作品を紹介豊の国ねんりんピック美術展大分 「豊の国ねんりんピック美術展」は、創作活動を通じた生きがいづくりを目的に県社会福祉協議会などが毎年この時期に開催しています。今年は日本画や洋画・短歌など9つの部門に239点が出品されています。 この