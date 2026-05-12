那賀町の相生小学校で5月12日、地元の特産品の1つ、シャクヤクを使った生け花教室が開かれました。相生小学校では、春はシャクヤク、夏はケイトウ、冬はオモトと地元の特産の花を知ってもらう「花育」に取り組んでいます。12日は、5年生11人がシャクヤクを使った生け花に挑戦しました。児童たちは、生けたあと咲くように、つぼみのままのルーズベルトやサツキ、ポーラフェイなど、地元の農家から提供された9品種のシャ