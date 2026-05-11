タカラトミーより、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の大人向けプレイセットシリーズ「tomica＋（トミカプラス）」の新商品として、「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition（トミカガレージ スマート ストーン グレー スタンダード エディション）」が、2026年7月中旬から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイ