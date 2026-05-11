再臨の刻は歓喜とともにやって来た。本来“RAPTURE”という単語は歓喜や恍惚を意味するのだが、一方で聖書における“RAPTURE”とは、再臨の刻を待ちながら永く眠っていた聖徒の霊が復活の身体を与えられること、また生者は不死の姿へと変えられ、やがて両者が空へと引き上げられたのちに主と出会う、という終末の出来事を指すそう。そして、このたび＜D’ESPAIRSRAY LIVE 2026『RAPTURE』＞と冠されZepp DiverCity (TOKYO)にて開催