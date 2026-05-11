9日、スマートフォンを見ながら自転車に乗って横断歩道を渡ったとして、20代の女性に“青切符”が交付されました。自転車による交通違反への“青切符”交付は、先月の制度開始以降、県内では初めてです。県警察本部によりますと、“青切符”を交付されたのは20代の女性です。女性は9日、秋田市内で自転車を運転中に手に持っていたスマートフォンの画面を見ながら歩行者がいる横断歩道を渡ったということです。女性は目