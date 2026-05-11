●安定した空模様。日中は快晴のところも多い●最高気温はところどころで25度を超え、汗ばむ陽気。さらに紫外線も強烈●今週は日に日に気温上昇。週末は今年初の「真夏日」となる可能性も 昨夜から今朝にかけて九州付近には雲が広がってきましたが、県内は引き続きよく晴れています。きょう11日(月)はこの先も晴れのエリアに覆われる予想で、県内は安定した空模様が続きそうです。 日ざしのパワーで、きょう11日(