5月11日(月)22:00LIVEスタート予定番記者さんが『Jの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は『J1百年構想リーグ第16節レビュー』のLIVE配信を行います。◯LIVE予定MC：海江田哲朗さん｜スタンド・バイ・グリーン22:05〜 柏-川崎F：江藤高志さん｜川崎フットボールアディクト22:20〜 G大阪-広島：中野和也さん｜SIGMACLUBweb22:35〜 FC東京-東京V：後藤勝さん｜青赤20倍！トーキョーたっぷり蹴球マガジン22:50〜 FC東京-東京V：海江田哲