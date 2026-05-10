2025年夏に西友を買収した、九州発のスーパー「トライアル」。買収後は西友店舗をトライアルに転換したり、西友でもトライアル商品を販売したりするなど、九州以外でもその品揃えやコスパの良さが話題となっています。中でもお惣菜＆スイーツは美味しさと驚き価格が反比例していると大人気! 特に人気の商品を食べてみました。○税込200円以下! 惜しみない玉子のボリューム感「玉子サンド」今回ご紹介するメニューはいずれも西友店