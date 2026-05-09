ミア・バラード氏が自費出版したホラー小説『Shy Girl(シャイ・ガール)』は、大手出版社のアシェット・ブック・グループによってアメリカでの出版が予定されていました。ところが、執筆に生成AIが使われたという疑惑が持ち上がったことを受け、アシェット・ブック・グループは出版を中止。この騒動がAIと出版業界にもたらした意味について、リバプール大学の英文学博士課程に在籍するナタリー・ウォール氏が解説しました。A popula