「執筆に生成AIを使った疑い」で大手出版社がホラー小説の出版を中止、この騒動が意味するAI執筆と出版の問題とは？

「執筆に生成AIを使った疑い」で大手出版社がホラー小説の出版を中止、この騒動が意味するAI執筆と出版の問題とは？