◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦日本―ブラジル（2026年6月29日ヒューストン）サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が29日（日本時間30日）、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本代表（FIFAランク17位）―ブラジル（同5位）を中継するNHK BSに解説として出演。前半29分、MF佐野海舟（25＝マインツ）が先制ゴールを決めると「ワオ！」と大喜びした。佐野が中盤でボールを奪って持ち込むと「打て打