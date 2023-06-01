◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジルー日本（２９日、ヒューストン競技場）日本代表は、２大会連続追加招集のＭＦ町野修斗（ボルシアＭＧ）がブラジル戦に途中出場し、今大会メンバーのフィールドプレーヤー（ＧＫ以外のＤＦ、ＭＦ、ＦＷ）全員が出場した。町野はＭＦ遠藤航（リバプール）の負傷離脱を受け、前回２２年カタール大会に続く異例の２大会連続追加招集。前回大会は出番がなかったが、遠藤がつ