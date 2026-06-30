◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦日本1−2ブラジル（2026年6月29日ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の“壁”を破れなかった。久保建英（25＝Rソシエダード）の2度目のW杯はわずか1試合の出場に終わり、試合後は涙を流