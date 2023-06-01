◇サッカーFIFAワールドカップ ノックアウトステージ1回戦 日本-ブラジル(日本時間30日、ヒューストン・スタジアム)日本が佐野海舟選手のスーパーゴールで先制に成功しました。試合開始から守備時間が続いていた日本は、前半29分。中盤でパスカットした佐野選手が自らそのままドリブル突破。エリア手前まで1人で持ち込んで進入すると、右足を振り抜き、ゴール左隅に先制ゴールを決めました。相手GKのアリソン選手も必死で飛びつき