広島県三原市で4月、土の中から男性の遺体が見つかった事件で、警察は29歳の男を強盗殺人の疑いで逮捕しました。2人は、別の殺人・放火事件の共犯とみられ、警察は、男が口封じなどで殺害したとみて調べています。◇カメラは、強盗殺人の疑いで、29日に逮捕された倉本幹太容疑者（29）の逮捕前の姿を捉えていました。発端は、4か月ほど前に起きた事件です。今年2月、東広島市の住宅で殺人放火事件が起きました。会社役員の川