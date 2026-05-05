大分県杵築市ではゴールデンウイーク恒例のお城まつりが開かれ、武者行列が城下町を練り歩き歴史絵巻のような光景が広がりました。 【写真を見る】城下町で武者行列や火縄銃の演武「とても迫力があった」きつきお城まつり大分 武家屋敷と商人の町を舞台に恒例のきつきお城まつり。歩行者天国となった会場には多くの見物客が訪れました。 一番の目玉は甲冑を身にまとった総勢60人が城下町を練り歩く武者行列。江戸