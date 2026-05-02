ゴールデンウィークの5連休がスタートし、連休をふるさとで過ごそうという人たちの帰省ラッシュがピークを迎えています。2日午前、JR徳島駅前の高速バス降り場では、京阪神方面などからのバスが到着するたび、ゴールデンウィークをふるさとで過ごそうという帰省客が次々と降りてきました。高速バス各社によりますと徳島に到着する高速バスは2日と3日の便が満席かほぼ満席だということです。大