食べ物への感謝の気持ちを育もうと、大分市のこども園の園児が自分たちで考えたお花見弁当づくりに挑戦しました。 【写真を見る】園児がお花見弁当づくりに挑戦自分たちでレシピも考案大分 この弁当づくり体験は、大分市のじょうとうこども園が季節に応じた食文化に触れてもらい、食べ物への感謝の気持ちを育もうと初めて企画しました。年長の園児23人が事前に自分たちで考えたレシピをもとに調理に挑戦しました。子どもたち