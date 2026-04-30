Netflixでの配信を経て、ますます盛り上がりを見せているアニメ『終末のワルキューレ』第3期。現在MBS、TOKYO MX、BS11にてTV放送中だ。そこで今回は、作品に深く関わるお二人--主題歌を務めるGLAYのHISASHIさんと、第8回戦神側闘士のベルゼブブ役を務める声優の浪川大輔さんにインタビューを敢行。音楽面、キャラクター表現、そして ”闘い” の魅力について、それぞれの視点から語っていただいた。＞＞＞対談写真、場面カットや