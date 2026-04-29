電動時代におけるSTIの新たな挑戦自動車業界の変革が加速する中で、2026年現在も電動化の流れはますます鮮明になっています。各メーカーがEV戦略を強化するなか、スバルが提示した新しいパフォーマンスの形は、多くのファンや業界関係者の関心を集め続けています。【画像】超カッコいい！ これがスバル新型「WRX STI」!? 画像を見る！（26枚）その1台が、2025年10月の「ジャパンモビリティショー2025」で初公開された「Perfo