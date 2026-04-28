去年の全国科学コンクールで優秀な成績を収めた大分県内の小中学生が県庁を訪れ、佐藤知事に受賞を報告しました。 【写真を見る】全国科学コンクール入賞の小中学生「早期発見や健康寿命の延伸に」受賞報告 大分県庁を訪れたのは、全国コンクールで入賞した小中学生と指導者ら4人です。 大分豊府中学校3年・宮崎香帆さんは、糖化の研究で全国3位に輝き医学論文などにも掲載されました。 （宮崎香帆さん）