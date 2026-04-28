世界的に活躍する韓国の現代アーティスト、キム・ジヒさんの日本初となる個展が、28日から大分県玖珠町の久留島武彦記念館で始まりました。 【写真を見る】韓国の人気現代アーティスト、キム・ジヒ「希望を感じて」日本初個展大分・玖珠町 人気ブランドやK-POPグループとのコラボでも知られる韓国の人気現代アーティスト、キム・ジヒさん。 少女をモチーフにした代表作「シールド・スマ