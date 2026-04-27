「印象的」だったアイオニック5 NポルシェのGT部門責任者はAUTOCARに対し、今後の電動スポーツカーには疑似的なマニュアル・トランスミッションが搭載される可能性があると語った。EVの運転の「楽しさ」を高めることができるためだ。【画像】次期718を予告？ ポルシェ初の本格電動スポーツカー【ポルシェ・ミッションRコンセプトを詳しく見る】全33枚アンドレアス・プレウニンガー氏は、EVのヒョンデ・アイオニック5 Nを運転した