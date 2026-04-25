データシステムは「TV-KIT」シリーズの適合情報を更新し、2026年2月に発売したホンダ CR-V（e:HEV RS）に標準装備するGoogle搭載9インチHonda CONNECTディスプレイにはTV-KITは「HTV447」と「HTA647」、TV-NAVI KITは「HTN2106」が適合すると発表した。 【画像】同乗者が退屈しない！快適・便利になるTV-KIT、TV-NAVI KITのパッケージ 価格は「HTV447」および「HTA647」が各2万7280円、「HTN2106」が3万16