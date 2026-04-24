国や四国4県でつくる「吉野川水系水利用連絡協議会」は、早明浦ダムの貯水率が回復したことから、2月から行っていた取水制限を4月24日に全面解除しました。早明浦ダム上流では、23日の午前0時の降り始めから午後5時までに、73ミリのまとまった雨が降りました。このため、早明浦ダムの貯水率が、4月の平年値の最大値89.5％程度まで回復する見込みとなったため、国や四国4県でつくる吉野川水系水利用連絡協議会は、24日の午後2時をも