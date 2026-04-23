少子化が加速する中、公立高校のあり方を検討する会合が4月23日に県庁で開かれ、地域の拠点校設置などについて意見が交わされました。県内では、15年後に中学3年生の数が今より4割ほど減ると見込まれていて、このため教育委員会では、生徒数が減少する公立高校の今後のあり方を検討しています。5回目となる23日の会議では、県西部や南部へ優先的に設置することが望ましいとされる拠点校をどこにするかや、それを決める際に留意すべ