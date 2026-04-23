2027年度からU-18女子サッカーの最高峰リーグが創設されることになり、初年度に参加する16チームに、冬の選手権女王・柳ヶ浦高校（大分・宇佐市）が選ばれました。 日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）は23日、日本サッカー協会とともに「U-18女子サッカープレミアリーグ」を2027年4月から開くことを発表しました。 初年度は、直近3年間の全国大会での成績から、「ス