コープおおいたとハートコープおおいたが、障害者支援の一環として県立さくらの杜高等支援学校と包括連携協定を結びました。 【写真を見る】高等支援学校の卒業生を積極雇用へコープおおいたが包括連携協定 協定では卒業生の雇用とともに、コープおおいたの店舗や施設で在校生に職業教育の機会を提供します。 特別支援学校と生協や企業間での協定締結は、全国的でも数少ない取り組みです。 ハ