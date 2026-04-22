フジの名所として知られる大分市の西寒多神社で、境内に広がるフジの花が見頃を迎え訪れた人たちを楽しませています。 【写真を見る】境内を彩る「紫のカーテン」西寒多神社でフジが見頃例年より１週間早く限定御朱印も話題に大分 満開に咲き誇った、フジの花。大分市の西寒多神社では今月14日から「ふじ祭り」が始まっています。 境内には野田藤と山藤の2種類がおよそ1000平方メートルにわたって広がってい