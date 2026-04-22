阿南市橘町の秋の風物詩「けんかだんじり」をモチーフにした「お土産箱」が先日お目見えしました。祭りのシンボルを使った、ここだけのまちおこしです。 （駄菓子屋すまいる）「持ちたい？」「いいなあこれ」 見た目もかわいらしい、祭りの山車を模した紙の箱。 この箱の元になったのが、阿南市橘町の秋の風物詩「橘のけんかだんじり」。毎年10月1日と2日、秋祭りで、男たちが威勢の良い声を上げながら、重さ