「Laws of Software Engineering」はソフトウェア開発に関係するさまざまな法則を集めたサイトです。どんな法則があるのかチェックしてみました。Laws of Software Engineeringhttps://lawsofsoftwareengineering.com/サイトにアクセスするとこんな感じ。記事作成時点では合計56個の法則が掲載されているとのこと。スクロールすると法則が多数並んでいます。法則名を直接検索するほか、「初心者」「中級者」「上級者」というレベル