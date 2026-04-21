4月20日の夕方発生した、三陸沖を震源とする地震、青森県では最大震度5強を観測しました。北海道と東北の主に太平洋側には、津波警報・注意報が発表されました。この地震の徳島との関係について、専門家に聞きました気象庁によりますと、20日の地震は震源の深さが19キロ、地震の規模を示すマグニチュードは7.7と推定されます。津波警報と注意報が発令され一時、およそ18万人に避難指示が出されました。この地震の特徴につい