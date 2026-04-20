敵地カブス戦で１９日（日本時間２０日）、延長１０回に１―２でサヨナラ負け。２００４年以来となる泥沼の１１連敗となったメッツでナインがカルロス・メンドーサ監督（４６）を擁護した。米老舗誌スポーツイラストレーテッド電子版「ＯＮＳＩ」は「リンドアとウィリアムズがメンドーサ監督を擁護」との記事を配信した。カブス戦は１―０で迎えた９回に守護神デビン・ウィリアムズがまさかの乱調。最後は前ドジャースのコ