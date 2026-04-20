俳優の柴咲コウが19日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・15）に「リモートインタビュアー」のコーナーにゲスト出演。俳優、歌手の福山雅治（57）主演の人気ドラマシリーズ「ガリレオ」のヒロイン交代劇の“真相”を明かした。「ガリレオ」シリーズはフジテレビで2007年に第1シーズンが放送され、柴咲はヒロインの内海薫役を演じた。だが、2013年の第2シーズンでは、柴咲は少しの出演で、ヒロインは吉高由里子演じる岸谷美