40歳頃から生理周期が乱れたり、心や体の不調を感じていませんか。それは女性ホルモンの乱高下によるものかもしれません。ここでは、女性の約8割が経験するといわれる「更年期症状」や、さまざまな不調が起こる原因を紹介。産婦人科医の高尾美穂先生が詳しく教えてくれました。※ この記事は『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。【データ】年齢とともに変わる、