環境課題への取り組みは、どこまで「楽しく」できるのか。東急不動産ホールディングスが掲げる「環境プレミアム」の思想を、八ヶ岳西麓の「東急リゾートタウン蓼科」で確かめてきた。バイオマスボイラーから、小動物の目線で森を駆けるVRまで──リジェネラティブの実装現場を歩く。