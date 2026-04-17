オリンピックやなどで活躍が期待される県の強化指定選手に、2026年度は25人が選ばれ、4月17日に県庁で認定証が手渡されました。県はオリンピックや国民スポーツ大会などで活躍が期待される選手を強化指定し、競技などにかかる費用を助成しています。2026年度は、中学生以上の25人が選ばれました。このうち、上位にあたるSランクには、2025年インターハイで優勝した、男子棒高跳びの井上直哉選手ら6人が、全国大会で3位