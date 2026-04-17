大分県豊後大野市のえぼし公園でボタンザクラが見頃を迎え、訪れた人を和ませています。 【写真を見る】「ダイナミックな感じ」ボタンザクラ見ごろ大分・豊後大野市 豊後大野市大野町のえぼし岳中腹・標高500メートルに位置する公園にはおよそ100本のボタンザクラが植えられていて、いま見頃を迎えています。 ボタンザクラは観光推進協議会のメンバーがボランティアで手入れをしていて、毎年2月下旬に15本ほど苗