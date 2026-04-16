「着けていてラクで、肌当たりが優しいものがいい」という願望がかなう、「無印良品」の靴下とアンダーウェア。「いろいろ試して結局無印に！」という声も多いようです。ここでは、大人気の靴下と、新作ブラジャー＆接触冷感インナーの情報を紹介します。「足なり直角」の靴下は一度買うと無限リピート！はき口にゴム糸を使用していないため締めつけ感がなく、つま先とかかと部分は補強されているため丈夫と評判。買い替えやすい価