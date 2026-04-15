世界幸福度ランキング9年連続第1位のフィンランド。今回は日本人が知らないフィンランドのソウルフードをご紹介します。教えてくれたのは、フィンランドで生まれ育ち、現在は日本で暮らしているというラウラ・コピロウさん。フィンランド式のシナモンロールやラウラさんが大好きなオートミールや、フィンランドで愛されているお酒について伺いました。※ この記事は『フィンランド発 幸せが見つかるライフスタイル』（WAVE出版刊）