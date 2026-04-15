4月15日に発表された県内のガソリン価格は、4週連続で値下がりし、1リットルあたり161.2円となっています。15日に発表された、13日時点の県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は161.2円でした。前の週から3.6円安くなり、4週連続の値下がりとなっています。全国平均は167.5円で、こちらは前の週から0.1円値上がりしましたが、ほぼ横ばいです。石油情報センターでは「徳島県においても補助金の効果が