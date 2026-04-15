ポータブルファンカテゴリーで4年連続世界No.1の販売実績を持つ、「JisuLife（ジスライフ）」が日本市場に本格参入します。4月8日、日本法人設立後初となる製品発表会が行われ、新製品がお披露目されました。 “2026年春夏の主役”となるか⁉ ポータブルファン全6モデルが登場！ JisuLifeは、世界No.1のポータブルファンブランドとして急成長している深圳発のガジェットメーカー。2016年創業なが