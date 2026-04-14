さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。4月13日（月）に放送された同番組では、ある人気後輩芸人に悪い噂を流された井口が怒りを爆発させた。【映像】井口、自身の悪い噂を広めた人気芸人に怒り爆発！今回の放送では、レインボーの池田直人が「井口が港区女子にめちゃくちゃDMしている」と別の番組で暴露し