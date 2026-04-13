4月17日で、徳島市の遠藤市長は2期目の就任から丸2年を迎えます。任期の折り返しを迎えた遠藤市政を、今週シリーズで検証します。第1回の13日は、「新ホールとまちづくり」です。 徳島市のまちづくりの象徴として、県市協調で進めている「新ホール整備計画」。2期目の市長就任から、約5か月後の2024年9月。遠藤市長は後藤田知事とのトップ会談に臨み、新ホールの建設地を旧文化センター跡地か