2024年に放送され、多くのファンを魅了したTVアニメ『杖と剣のウィストリア』。その新シリーズが、この春ついにスタートする。落ちこぼれと呼ばれた少年ウィル・セルフォストは、幼なじみの少女・エルフィ（エルファリア・アルヴィス・セルフォルト）との約束を果たすため、数々の困難を乗り越えながら”魔法使いの塔（メルセデス・カウリス）”を目指す。一振りの剣で、少年は魔法世界を救う英雄になれるのか――。今回は主人公・