お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが９日、オフィシャルブログを更新。長男が10歳の誕生日を迎えたことを報告し、反抗期に悩む母としての思いをつづった。 2015年12月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など、日常の様子を発信している。この日、「祝」と題してブログを更新したま