からあげ日本一を様々なジャンルで決める「からあげグランプリ」授賞式が初めて「聖地」大分県中津市で開かれ、市内2店舗が最高賞に輝きました。 【写真を見る】からあげグランプリ聖地初開催激戦区から9店舗金賞大分・中津市 （吉田諭司キャスター）「会場には全国から集まった関係者が顔をそろえました。このあとからあげ日本一が発表されます」 17回目となる今年は、聖地と呼ばれる中津市で初めて授賞式が開催され