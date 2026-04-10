からあげ日本一を様々なジャンルで決める「からあげグランプリ」授賞式が初めて「聖地」大分県中津市で開かれ、市内2店舗が最高賞に輝きました。

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（吉田諭司キャスター）「会場には全国から集まった関係者が顔をそろえました。このあとからあげ日本一が発表されます」

17回目となる今年は、聖地と呼ばれる中津市で初めて授賞式が開催されました。

式に先立ち、中津市の奥塚市長と専門店発祥の地・宇佐市の後藤市長がからあげ文化を盛り上げるパートナー宣言に署名し、結束を誓いました。

今回のグランプリには全国から415店舗が参加し、16部門で最高金賞が発表されました。

最高金賞は聖地・中津市から2店舗

（授賞式司会者）「最高金賞は大分県中津市、元祖中津からあげもり山、骨なしからあげももでございます」

このうち、「塩ダレ部門」で中津市のもり山が14回目の受賞で8連覇を達成。

（もり山・森山浩二会長）「地元開催ですごく緊張していたけど最高金賞をいただけて本当にありがたく思っています。お客さんに以前と味が変わったと思われないよう味を守っていきたい」

また、「西日本しょうゆダレ部門」では中津市のげんきやが4回目の頂点に立ちました。

（からあげ専門店げんきや・井口泰宏取締役）「予想していなかったので本当にうれしいです。何とかむね肉をおいしくしたいと思いでやってきて、そのからあげでこの賞を頂いたので本当にブレずに貫いてきてよかったと思います」

このほか、中津市と宇佐市の合わせて9店舖が4部門で金賞を受賞。全国有数のからあげ激戦区として層の厚さを見せつけました。

県内の受賞店舗は？

〇西日本しょうゆダレ部門

・最高金賞

からあげ専門店げんきや（中津市）

・金賞

からあげ太閤・唐揚げ専門店とりあん（宇佐市）

からあげの鳥しん・中津からあげ からいち・吉吾（中津市）

〇手羽先部門

・金賞 あげ処ぶんごや（中津市）

〇塩ダレ部門

・最高金賞 元祖！中津からあげ もり山（中津市）

〇西日本味バラエティ部門

・金賞 中津彩鶏々～イロトリドリ～（中津市）

〇弁当部門

・金賞

からあげ専門店げんきや・吉吾（中津市）