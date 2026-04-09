4月から新たに「ブロッコリー」が、国認定の指定野菜に選ばれました。52年ぶりに追加され、私たちの食卓はどう変わるのでしょうか？産地の声や、野菜ソムリエが教える簡単レシピなど、ブロッコリーの最新事情を取材しました。 【写真を見る】ブロッコリーが「指定野菜」に52年ぶり、食卓の強い味方へプロ直伝の“タイパ”レシピ紹介 スーパーも歓迎 指定野菜とは、供給量と価格の両面で安定